Per il ministro la situazione «si è aggravata negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico». E assicura: «Il governo provvederà a integrare le risorse». La segretaria del Pd all’attacco

È in corso alla Camera l'informativa del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci sull'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna.

La situazione «si è aggravata negli ultimi anni a causa del cambiamento climatico. Questo perché possa essere rimosso un luogo comune: nessuno nega che il clima sia cambiato. Ci chiediamo quale sia il ruolo avuto dall'uomo in questo cambiamento» - ha detto il ministro.

«La nostra protezione civile gode di una leadership internazionale riconosciuta, ma va anche detto che la nostra protezione civile è stata costruita sull'emergenza. Molto spesso, in questi ultimi quarant'anni, in Italia non si è parlato di prevenzione né strutturale né verbale che è quella che dovremmo e vorremmo insegnare ai bambini nelle scuole» - ha continuato Musumeci.

«Io credo - ha proseguito - che sia proprio il caso di spiegare ai nostri figli a scuola come si fa a comportarsi di fronte a un determinato rischio forse perché la percezione del rischio non mi pare essere una cultura molto diffusa».

Il ministro ha poi spiegato che «il governo Meloni nei prossimi giorni provvederà a integrare alle tre regioni interessate» dal maltempo «le risorse che dovranno consentire gli interventi nel più breve tempo possibile e con la migliore qualità possibile. Si tratterà di un provvedimento interministeriale il cui finanziamento prescinde dai fondi per l'emergenza nazionale che dovessero essere integrati. Intanto con le prime risorse erogate, i commissari delegati possono procedere all'affidamento degli incarichi per i progetti delle opere danneggiate e da ricostruire - ha detto - Alcune opere meno impegnative potrebbero essere realizzate nello spazio di pochi mesi, altre richiederanno più attenzione e più tempo».

Schlein: «Governo Meloni abbandona il Sud»

«Noi vorremmo parlare di sicurezza vera, non delle bandierine per coprire i fallimenti. Vorremmo parlare della sicurezza del Sud colpito dal ciclone Harry, dei sindaci lasciati soli». A dirlo la segretaria del Pd Elly Schlein nell'Aula della Camera dopo l'informativa del ministro Nello Musumeci sul maltempo.

Per la segretaria del Pd «di fronte a danni di 2,5 miliardi di danni, 100 milioni non sono una cifra all'altezza, neanche un principio. Il governo è arrivato tardi mentre frane e allagamenti mettevano in ginocchio i territori, si sono persi giorni preziosi Giorgia Meloni ha abbandonato il Sud, con tagli, ritardi e definanziamenti».

«Davanti ai cambiamenti climatici che colpiscono con sempre maggiore intensità, avete proposto l'ennesimo condono edilizio. Fermatevi. Facciamo una legge contro il consumo di suolo» ha aggiunto la segretaria. Inoltre «abbiamo chiesto di usare il miliardo per il Ponte» ed è «irresponsabile la vostra impuntatura nel non farlo. Dodici miliardi potrebbero essere usati per un grande piano di messa in sicurezza del territorio. Quella è sicurezza, anche gli sfollati di Niscemi che hanno perso tutto è sicurezza», ha aggiunto. «Avete deciso di far votare al Parlamento oggi impegni sulla sicurezza e vi siete rifiutati di votare impegni per questi territori e queste famiglie».