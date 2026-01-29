Il capo della Farnesina sarà anche in Sicilia e Sardegna e incontrerà le imprese che hanno subito danni a causa del ciclone Harry: «Le sosterremo come abbiamo fatto in Emilia Romagna»

«Il Ponte va fatto, poi si può forse fare qualche anticipazione, vedremo cosa si può fare: ci sono tante proposte e si valuteranno tutte, compresa quella. Ma bisogna prima quantificare i danni, capire quanto serve e dove serve: tutte le proposte sono utili». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles, rispondendo a una domanda sull' uso dei fondi del Ponte sullo Stretto di Messina per le regioni colpite dal maltempo .

«C'è una straordinaria mobilitazione del governo, i 100 milioni sono solo un intervento iniziale. Sarò lunedì in Sicilia, Calabria e Sardegna per incontrare le imprese che hanno subito danni e che devono essere sostenute, così come abbiamo fatto in Emilia-Romagna», ha spiegato Tajani.

«La Protezione Civile dovrà ora lavorare a una relazione approfondita da presentare all'Ue per ottenere i risarcimenti del Fondo di solidarietà. L'Europa è sempre stata generosa con l'Italia davanti alle calamità naturali», ha concluso Tajani. Intanto domani In Calabria e Sicilia arriverà il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.