Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, domani sarà in visita in Calabria e Sicilia in alcune zone colpite dal maltempo.

Alle 12:20 è previsto un sopralluogo al litorale di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, mentre alle 14:00 Salvini sarà a Furci Siculo, in provincia di Messina. Previsto, in entrambe le visite, un punto stampa.

Salvini, inoltre, effettuerà un sorvolo di tutte le zone costiere colpite di Calabria e Sicilia.