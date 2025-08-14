Si va di fretta in questo cuore di agosto. Di gran corsa, con relativi affanni, il perimetro circense della politica deve lasciare spiagge e gommoni per "nuotare" in forma prematura dritti verso il voto. Con tutto quello che questo comporta. Entro il 5 settembre le liste, ma è in agosto che si giocano le partite. Collettive e individuali.

Un punto discriminante c'è però tra centrodestra e centrosinistra. Essenziale. Il centrodestra ha il candidato alla presidenza, anzi è lui a condurre proprio per questo al voto prematuro. Il centrosinistra no, al solito è in alto mare.

Per questo fa un certo effetto "ammirare" il santino Facebook pubblicato oggi dal presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso. C'è lui, ovviamente. Lo sfondo blu di sempre. Il simbolo della Lega. E lo slogan, continuare con impegno. Manca la "ragione" per cui si torna al voto. Manca Occhiuto presidente. Almeno questo il centrodestra lo ha. Oppure no?