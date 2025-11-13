Sfidiamo il Governo Meloni su quello che fa e che non fa. Non facciamole più regali, non ne ha bisogno. Questa Legge di bilancio è talmente mediocre che è un calcio di rigore per noi. Possiamo batterlo verso la porta avversaria senza farci l’ennesimo autogol?

Una parte della sinistra sta giocando per perdere. Triste dirlo, ma non me lo spiego altrimenti. Giorgia Meloni ha aumentato la pressione fiscale a livelli record: 42.8%. Da quando lei è al Governo è aumentato il costo del gasolio, delle bollette, delle sigarette, del supermercato. Sale la pressione fiscale, sale il debito pubblico, sale il numero di italiani che se ne vanno all’estero: quasi duecentomila solo lo scorso anno. E oggi ISTAT ha rilasciato dati pazzeschi sulla catastrofe del prezzo degli alimentari per le famiglie.

Un governo mediocre e incapace sta massacrando il portafoglio degli italiani. Davanti a questo scenario la sinistra ha un calcio di rigore: spiegare come tagliare gli sprechi, a cominciare dal CNEL e da Brunetta per finire con le sagre di Lollobrigida. E dunque possiamo lavorare per avere più sicurezza e meno tasse. E invece sulla spinta di una visione assurda della CGIL e di Maurizio Landini anziché aprire una sfida a Giorgia su questi temi, abbiamo aperto il surreale dibattito sul “più tasse” soprattutto ai ricchi, considerando tali anche quelli che prendono stipendi normali.

Potevamo tenere la Meloni inchiodata sul punto: cara Giorgia, hai aumentato la pressione fiscale, hai aumentato il debito pubblico, hai aumentato lo stipendio dei tuoi amici. E invece no: seguendo l’ultima moda mediatica, la sinistra più ideologica rilancia con il vecchio slogan “Anche i ricchi piangano”, dimenticando che l’obiettivo di una sinistra riformista dovrebbe essere fare la guerra alla povertà, non alla ricchezza. E dimenticando che qui non si ragiona dei miliardari ma di gente che ha uno stipendio di duemilacinquecento euro.

Così facendo la Meloni ha ringraziato, ha brindato e poi si è autonominata eroina del ceto medio. Intendiamoci: lo stesso ceto medio che Giorgia in realtà ha asfaltato riducendo le detrazioni e aumentando la pressione fiscale. Ma grazie al surreale dibattito di questi giorni la Meloni sembra una che taglia le tasse e dipinge la sinistra come quella che vuole tasse patrimoniali, tasse di successione, tasse sulla prima casa.

In questo Paese c’era già una patrimoniale: era la tassa sul patrimonio degli italiani, la prima casa. L’ha tolta il mio Governo nel 2015. Berlusconi l’aveva tolta ma Monti l’aveva rimessa. Noi l’abbiamo tolta definitivamente. Perché per vincere le elezioni e restituire fiato all’economia italiana non servono nuove tasse, ma meno tasse.

Serve libertà per le famiglie e per le imprese e sicurezza per i nostri figli e i nostri nonni. L’obiettivo è portare la pressione fiscale al 40%. L’obiettivo è chiudere gli enti inutili come il CNEL, come il Garante della Privacy (altro che azzerare il cda, va chiusa la baracca nata con ottime intenzioni e finita a fare marchette agli amici), come l’Agenzia Nazionale per la Cyber Sicurezza dove la Meloni ha piazzato un prefetto amico che non sa nulla di cyber e non è un caso che sulla vicenda Paragon l’Agenzia per la Cyber dorma il sonno più assurdo.

Chiudiamo i baracconi e diamo questi soldi a un piano casa per i giovani. Riportiamo cinquecento agenti e carabinieri dall’Albania e mettiamo quelle risorse sulla sicurezza nelle stazioni e nelle città. E soprattutto sfidiamo Giorgia su quello che fa e che non fa. Non facciamole più regali, non ne ha bisogno. Questa Legge di bilancio è talmente mediocre che è un calcio di rigore per noi. Possiamo batterlo verso la porta avversaria senza farci l’ennesimo autogol?

*Senatore, già presidente del Consiglio