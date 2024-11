Continuano le visite dei big politici in vista delle imminenti elezioni. Domani alle ore 11:00, presso la sede municipale di San Lucido, in provincia di Cosenza, Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi Moderati (la neo formazione politica formata da Italia al Centro di Giovanni Toti, Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, Udc di Lorenzo Cesa e Noi con l’Italia) presenterà i candidati per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

All’evento parteciperanno i dirigenti nazionali, regionali e provinciali della coalizione, l’onorevole Foti capolista di Noi Moderati alla Camera, il senatore Bevilacqua capolista al Senato ed i candidati della provincia di Cosenza Adele Nesci al Senato, che introdurrà i lavori, ed Oriente Anastasio candidato alla Camera.

«Lupi – è detto in una nota stampa - rappresenterà le ragioni che hanno spinto le formazioni politiche a stare insieme. Scelta necessaria per dare al Paese una risposta concreta alle gravi difficoltà che in questo momento l’Italia sta attraversando. Risposta che non può prescindere dalla storia e dal radicamento territoriale di Noi Moderati. Storia che – conclude il comunicato - rappresenta l’impegno in politica dei cattolici democratici, dei liberali e dei riformisti».