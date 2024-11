«Oggi la candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria è frutto di una delle regole che sono saltate e quindi la valutazione va fatta».

Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, riferendosi al candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Calabria. L'ha detto in una conferenza stampa a Roma. E ha ribadito: «Su questo stiamo discutendo al nostro interno».

Le dichiarazioni della leader di Fratelli d'Italia arrivano dopo i palesati malumori nel centrodestra espressi nei giorni scorsi della deputata calabrese Wanda Ferro, il cui nome più volte è stato in ballo per la corsa alla Cittadella regionale.

