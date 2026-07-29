Le parole di Marina Berlusconi hanno acceso il dibattito, ma fermarsi a quelle dichiarazioni significherebbe osservare soltanto la superficie di un cambiamento che, dentro il centrodestra, è iniziato da tempo e che oggi sembra entrare nella sua fase più delicata. Perché non è il contenuto di una singola intervista a modificare gli equilibri della coalizione, né il fisiologico confronto tra partiti che da quasi quattro anni condividono la responsabilità di governo.

Il punto è un altro, molto più profondo: per la prima volta dall’insediamento dell’esecutivo, la leadership di Giorgia Meloni sembra essere uscita dalla condizione di intangibilità politica nella quale era rimasta confinata per gran parte della legislatura. Non significa che sia stata messa in discussione. Significa qualcosa di molto più sottile e, proprio per questo, potenzialmente più rilevante: ha smesso di essere considerata, da tutti, l’unico equilibrio possibile attorno al quale costruire il futuro del centrodestra.

È una differenza che, fuori dai palazzi della politica, può sembrare quasi impercettibile. Dentro la maggioranza, invece, cambia completamente il modo in cui vengono lette dichiarazioni, silenzi, prese di posizione e perfino alcune scelte parlamentari. Per quasi quattro anni Fratelli d’Italia ha rappresentato il baricentro naturale della coalizione, mentre Forza Italia e Lega hanno accettato, pur con sensibilità diverse, un rapporto di forza che i risultati elettorali rendevano difficilmente contestabile. Oggi quel rapporto non appare rovesciato, ma non viene più vissuto come immutabile. È una sfumatura che vale più di molte dichiarazioni ufficiali, perché è proprio da questi cambiamenti quasi invisibili che, nella storia della politica italiana, hanno spesso preso forma le stagioni successive.

È qui che bisogna cambiare prospettiva.

L’errore sarebbe cercare una regia comune. Non esiste, almeno per quello che oggi raccontano i fatti. Le dichiarazioni di Marina Berlusconi, il protagonismo crescente di Forza Italia, alcune difficoltà incontrate dal Governo nel chiudere partite politicamente delicate, i distinguo emersi su diversi dossier e persino le tensioni registrate sul piano internazionale non appartengono alla stessa storia. Sono episodi nati in contesti differenti, con protagonisti differenti e obiettivi differenti. Eppure finiscono tutti per produrre la stessa conseguenza: alimentare l’idea che la seconda parte della legislatura non sarà governata soltanto dall’azione dell’esecutivo, ma anche dalla ridefinizione dei rapporti di forza all’interno della stessa maggioranza.

Ed è probabilmente qui che Palazzo Chigi rischia di pagare il prezzo più alto.

Non perché il Governo sia vicino a perdere la maggioranza, né perché esistano oggi i presupposti di una crisi politica. I numeri parlamentari continuano a garantire stabilità all’esecutivo. Il rischio è un altro e riguarda la lettura della fase politica. L’impressione è che, in alcuni passaggi, la forza costruita in questi anni abbia indotto a ritenere acquisiti equilibri che, invece, stavano già cambiando. Non sono errori di forza. Sono errori di valutazione. E la politica italiana insegna che le leadership raramente si logorano perché vengono sconfitte dall’opposizione; molto più spesso iniziano a consumarsi quando gli alleati smettono di considerarle un dato acquisito e ricominciano, quasi sempre in silenzio, a costruire il proprio spazio negoziale.

È esattamente ciò che sembra stia accadendo.

Forza Italia ha ricominciato a marcare con maggiore decisione la propria identità. La Lega continua a presidiare temi sui quali punta a recuperare centralità. Nei territori si moltiplicano incontri, iniziative, ricomposizioni di correnti e ragionamenti sulle candidature.

In Calabria Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro stanno lavorando per rafforzare ulteriormente il peso politico degli azzurri, nella consapevolezza che la partita decisiva non sarà soltanto quella del consenso, ma quella della rappresentanza parlamentare e del peso che ciascun partito riuscirà a esprimere quando si aprirà il confronto sulle liste. È una dinamica che attraversa tutta Italia e che racconta molto più di qualsiasi sondaggio.

Perché, in realtà, la campagna elettorale è già cominciata.

Nessuno lo dirà pubblicamente. Sarebbe un errore politico, oltre che istituzionale. Ufficialmente tutti continuano a ripetere che l’obiettivo è arrivare alla conclusione naturale della legislatura, prevista nella seconda parte del 2027, salvo un eventuale scioglimento anticipato delle Camere. Ma la politica vive anche di comportamenti, non soltanto di dichiarazioni. E i comportamenti raccontano che la costruzione delle candidature, il rafforzamento delle rispettive aree di influenza, il lavoro sui territori e la ricerca di nuovi equilibri interni sono già entrati nella quotidianità dei partiti della maggioranza. Se questo processo dovesse accelerare e se le convenienze politiche dovessero cambiare, anche l’ipotesi di un voto anticipato potrebbe tornare a essere valutata. Non è la previsione più probabile. È uno degli scenari che, proprio perché possibile, condiziona già oggi le mosse di tutti.

Ed è forse questa la vera novità che il dibattito politico continua a sottovalutare.

Il “big bang” del centrodestra potrebbe non coincidere con una crisi di governo, con una rottura clamorosa o con una sfida aperta alla presidente del Consiglio. Potrebbe essere già iniziato, attraverso un processo molto più silenzioso e infinitamente più insidioso: quello che trasforma una leadership da indiscussa a discutibile, non nel senso di contestata, ma nel senso che torna a essere oggetto di valutazione politica. È un passaggio quasi invisibile all’opinione pubblica, ma perfettamente riconoscibile da chi vive ogni giorno i corridoi di Montecitorio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi. Perché è in quel momento che gli alleati continuano a governare insieme, ma smettono di considerare il leader come l’unico approdo possibile e iniziano, con prudenza e senza dichiararlo, a immaginare quale potrebbe essere il nuovo equilibrio della coalizione dopo il prossimo voto.

E forse è proprio questa la partita che Giorgia Meloni è chiamata a vincere. Non quella contro le opposizioni, che continuano a inseguire, ma quella molto più complessa contro l’usura fisiologica del potere. Perché nella politica italiana il consenso non finisce quasi mai all’improvviso. Comincia lentamente a redistribuirsi nel momento in cui gli alleati, pur continuando a sostenere il governo, iniziano a convincersi che anche l’intoccabilità di una leadership possa non essere eterna.