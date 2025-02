Prima della sua partenza per Parigi per il summit europeo sull’Ucraina, la presidente Giorgia Meloni è intervenuta oggi alla Conferenza dei Prefetti e dei Questori d’Italia.

«La sicurezza e la legalità sono una priorità di questo Governo, banalmente perché senza legalità non si possono garantire i diritti più banali dei cittadini e conseguentemente è una priorità la lotta a ogni mafia, alla criminalità diffusa e il contrasto all’immigrazione irregolare di massa» ha detto in apertura la presidente del Consiglio dei Ministri.

Continua a leggere su LaCapitale