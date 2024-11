Il consigliere comunale della città bruzia ribadisce la necessità che Regione, Comune di Rende e Cosenza firmino al più presto l'accordo per garantire «una serie di infrastrutture che, insieme alla Metro tranvia, trasformano Cosenza in una città europea, moderna e sostenibile»

«Ieri, nel corso del consiglio comunale di Cosenza, è emersa con evidenza la necessità e la consapevolezza, al di là degli schieramenti, di realizzare la Metro Tranvia che collegherà Unical-Rende-Cosenza e Rogliano.



È quindi necessario riprendere la strada del confronto, dell'assunzione di responsabilità per discutere e decidere sull'accordo di programma tra Regione, Comune di Rende e di Cosenza. Non dobbiamo più perdere tempo. La firma di quell'accordo garantisce alla nostra città una serie di infrastrutture che, insieme alla Metro tranvia, trasformano Cosenza in una città europea, moderna e sostenibile».

È quanto sostiene Carlo Guccione, consigliere comunale e coordinatore della Grande Cosenza. «Il tempo - afferma Carlo Guccione - corre velocemente e l'interesse collettivo della nostra comunità coincide con la firma di quell'accordo di programma istituzionale. Tra qualche settimana conosceremo gli esiti dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza con 705 posti letto per acuti. Un'altra grande opportunità che dovrà migliorare l'offerta sanitaria regionale e la qualità delle cure per i pazienti. Un'opportunità che darà impulso economico e urbanistico all'intera area urbana di Cosenza. Per la prima volta nella storia di Cosenza sono disponibili (per la Metro tranvia, nuovo ospedale e accordo di programma) circa mezzo miliardo di euro. Una cifra importante che servirà a rilanciare il ruolo di Cosenza e dell'area urbana e a rimettere in moto per un lungo periodo economia, sviluppo e lavoro».