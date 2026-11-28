All’assemblea nazionale di Noi Moderati, il vicepresidente di Confapi indica le condizioni per trasformare la crescita del Mezzogiorno in sviluppo duraturo: meno burocrazia, regole stabili, energia accessibile e imprese messe in condizione di competere

Il vicepresidente nazionale di Confapi con delega al Mezzogiorno e consigliere del Cnel, Francesco Napoli, è stato invitato a intervenire all’Assemblea programmatica nazionale di Noi Moderati per illustrare le proposte contenute nel Libro Bianco, nato dal primo Forum Confapi Mezzogiorno, tenutosi il 3 luglio scorso presso l’Università della Calabria.

Intervenendo al panel “Mezzogiorno Italia: il Sud che cresce”, Napoli ha ringraziato il presidente Maurizio Lupi e il vicepresidente Pino Galati, il dirigente Francesco Pichierri, richiamando la necessità di trasformare la crescita del Sud in uno sviluppo strutturale e duraturo, favorendo gli investimenti privati oltre la stagione del Pnrr.

«La politica che serve è la politica del fare – ha detto –. Noi imprenditori non chiediamo alla politica di fare il nostro mestiere, ma di metterci nelle condizioni di farlo e, soprattutto, di competere».

Tra le priorità illustrate, una profonda riforma della pubblica amministrazione, la stabilità delle regole, la riduzione dei costi energetici e il recupero della produttività, quale condizione necessaria anche per la crescita dei salari.

Particolare attenzione è stata riservata all’autonomia energetica del Paese, ai sistemi di accumulo e alla necessità di accelerare il processo di elettrificazione dei mezzi agricoli, industriali e di trasporto.

Napoli ha inoltre evidenziato la centralità del Mediterraneo, l’internazionalizzazione delle PMI e la legalità come fattore di competitività e di attrazione degli investimenti.

«Dopo le risorse del Pnrr, per garantire uno sviluppo strutturale e duraturo del Mezzogiorno, c’è una sola strada da percorrere: liberare il potenziale degli investimenti privati. E per farlo occorre semplificare, abbattere le barriere burocratiche e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi frenano la crescita. Il Mezzogiorno non chiede assistenzialismo. Chiede opportunità. Non chiede privilegi. Chiede di poter competere».

In chiusura, un richiamo al futuro delle nuove generazioni: «Non mi preoccupa che i nostri giovani partano. Mi preoccupa che siano costretti a partire. Il nostro compito è restituire loro il diritto di scegliere».