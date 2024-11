L'esponente del Governo: «I numeri nei prossimi mesi saranno molto alti. Non ci gireremo dall’altra parte». Il primo cittadino roccellese: «Illustrate le cose da mettere a punto in vista di un’estate che sarà molto impegnativa»

Un incontro istituzionale, programmato nei giorni scorsi, con l’amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Zito, con il quale si intende testimoniare la vicinanza e il sostegno del Governo Meloni ad una comunità che da anni è in prima linea nell’accoglienza di migliaia di migranti, dando prova di grande solidarietà. Portavoce dell’esecutivo si è fatta il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, ospite a Roccella Jonica del primo cittadino Vittorio Zito.

«Dobbiamo stare vigili e attenti - ha detto il sottosegretario - Apporto e supporto a Zito che ha saputo affrontare l’emergenza. I numeri nei prossimi mesi saranno molto alti. Noi ci siamo girati dall’altra parte. C’è la volontà di intervenire sulla parte strutturale e di attivare una cabina di regia con Regione, Governo e Forze dell’Ordine. In previsione decreto con molto emendamenti pensando ai minori non accompagnati. Maggiore durata permanenza? Stiamo cercando di non sovraffollare Calabria e Sicilia. Il nuovo decreto dovrà intervenire anche su questo. Le migrazioni dovranno essere sempre più regolari e parte integrante nel nostro paese nel nome di un’accoglienza diversa da quella che abbiamo ereditato. Domani incontrerò un partner del Ministero della Salute che ha dato disponibilità dopo Lampedusa di lavorare anche su Roccella. Linea dura contro gli scafisti? Non sono loro la cupola, ma spesso si prende il pesce piccolo per arrivare a quello grande. Dovranno essere puniti come si deve».

Dal canto suo il primo cittadino roccellese guarda con attenzione anche all’ipotesi di dichiarare lo stato d’emergenza legato agli sbarchi. «Siamo felici di questa visita perché è un segno tangibile dell’attenzione del Governo verso Roccella - ha espresso Zito -. Abbiamo illustrato al sottosegretario i problemi e le cose da mettere a punto in vista di un’estate che sarà molto impegnativa. Quelle più urgenti sono legati alla necessità di far fronte a sbarchi molto consistenti. La struttura esistente sarà potenziata. Ho rappresentato anche la necessità di ragionare approfonditamente sulla fase essenziale del primo soccorso a terra, dando una cornice normativa adeguata».