Si profilano nuovi assetti alla Regione Calabria dopo il voto delle elezioni politiche. Le urne infatti hanno eletto al Parlamento due assessori della Giunta di centrodestra guidata dal governatore Roberto Occhiuto: l’assessore regionale al Welfare Tilde Minasi, della Lega, che ha vinto nel collegio uninominale 2 del Senato, e l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso, eletto quale capolista al Senato per Fratelli d’Italia.

Nelle prossime settimane questa situazione dovrebbe indurre lo stesso Occhiuto a nominare due nuovi assessori, anche se secondo molti analisti politici non è escluso che il presidente della Regione proceda a una rivisitazione complessiva della sua squadra di governo alla luce dei nuovi equilibri nella coalizione determinati, in Calabria, dal voto di domenica.

Una nuova configurazione avrà anche il Consiglio regionale, dopo l’elezione di alcuni attuali rappresentanti dell’assemblea legislativa calabrese, che saranno surrogati dai primi non eletti alle Regionali di un anno fa: al posto di Giovanni Arruzzolo, attuale capogruppo di Forza Italia eletto alla Camera, in Consiglio regionale entrerà Domenico Giannetta; al posto di Orsomarso entrerà per Fratelli d’Italia Sabrina Mannarino e al posto di Nicola Irto, del Pd, che viaggia verso il Senato, entrerà Giovanni Muraca.

I partiti comunque attendono l’ufficializzazione dei risultati, in particolare la distribuzione dei resti nella quota proporzionale in tutt’Italia, che potrebbe aprire qualche altro spazio a nuovi eletti.



