Fake news. È quelle di cui continua a parlare il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto in merito alle notizie pubblicate dalla nostra testata relative al dissesto che ha travolto il comune bruzio. Notizie invece certificate e formalizzate in una relazione della Corte dei conti. Il direttore nel corso della trasmissione Pubblica Piazza è ritornato sulla vicenda: «Molto spesso - ha dichiarato Pasquale Motta - il sindaco prende di mira la nostra testata che ha scritto delle sue inchieste e che queste avrebbero inevitabilmente condizionato la sua candidatura. Non abbiamo certo dato fake news, ma abbiamo solo raccontato i fatti sviluppando poi opinioni facendo semplicemente il nostro dovere. Evidentemente a Occhiuto questa cosa non va bene e utilizza un contenzioso che ha con una delle nostre aziende nelle sue argomentazioni. Stia tranquillo, noi siamo giornalisti e facciamo solo il nostro» - ha detto ancora il direttore lanciando la sfida al primo cittadino: «Venga qui in tv a relazionare sulla relazione della Corte dei conti» .