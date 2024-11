«Apprendiamo con grande piacere che i consiglieri comunali di Catanzaro, eletti con le liste Prima l’Italia e Alleanza per Catanzaro, abbiano deciso di creare il gruppo Lega nel Comune di Catanzaro». Lo dice in una nota il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.

«È una notizia che gratifica il partito sia a livello regionale che a livello provinciale per lo sviluppo del movimento e per il peso che lo stesso può acquisire sul territorio. La sezione di Catanzaro, nella persona del suo segretario Giuseppe Folino, in rappresentanza di tutto il direttivo e dei soci sostenitori e militanti, aspettava da tempo questa decisione che rende la stessa una delle maggiori di tutta la Calabria».

«Il consolidamento della Lega - aggiunge ancora - anche nel Comune di Catanzaro consente ora di poter, veramente, pensare ad una attività reale sul territorio e, in particolare, quel modo concreto di affrontare le tematiche di interesse, come la legge sugli appalti, che ha visto una vasta partecipazione e il coinvolgimento delle associazioni di categoria, grazie all’interessamento dell’ex coordinatore provinciale, Giuseppe Macrì. Un successo per il quale bisogna ringraziare tutta la sezione di Catanzaro e il Segretario Folino per l’impegno e per la lungimiranza dimostrata. La Lega cresce e con essa il peso per una Calabria migliore e più concreta».