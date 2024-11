‘Nicodemo Oliverio saprà assolvere al delicato compito di trovare una convergenza politica che porti, unito e coeso, il circolo cittadino al Congresso e, al contempo, rilanci il Pd a Giugliano’

“Rivolgo il mio augurio di buon lavoro a Nicodemo Oliverio, nuovo commissario del circolo 'Dem' di Giugliano”, è quanto dichiara il segretario regionale del Pd Calabria e deputato, on. Ernesto Magorno, che prosegue: “Oliverio per esperienza, competenza ed equilibrio è la persona giusta per superare la fase di crisi e risolvere le tante problematiche che sta vivendo il Pd a Giugliano.



È un percorso non facile quello lo attende ma, sicuramente, Nicodemo Oliverio saprà assolvere al delicato compito di trovare una convergenza politica che porti, unito e coeso, il circolo cittadino al Congresso e, al contempo, rilanci il Pd a Giugliano, in un territorio altamente a rischio, epicentro della “Terra dei fuochi”, che merita di riscattarsi attraverso un reale e profondo rinnovamento”.