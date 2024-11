Il capogruppo di Forza Italia chiede chiarimenti sul mancato aggiornamento del sito della Regione Calabria

“In netto ritardo, la macchina organizzativa della Giunta Oliverio, stenta a partire anche sul portale web regionale che a tutt’oggi ancora non risulta aggiornato”.



Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia, Alessandro Nicolò che aggiunge: “Il portale della Regione Calabria riporta informazioni superate ormai da parecchio tempo sulla composizione dell’esecutivo e non consente l’accesso ai dati relativi ad interi settori. La Giunta dovrà renderci edotti sulle cause di tali inefficienze e disservizi, su quali correttivi intenda adottare e sulla tempistica prevista per una corretta fruizione del sito web regionale. Riteniamo che sia utile e necessario un intervento immediato di ripristino del servizio di informazione all’utenza che ha il diritto di accedere ai dati regolarmente che, invece, allo stato non sono ancora accessibili a nocumento del principio di trasparenza che deve orientare l’azione amministrativa. Il portale web – conclude Nicolò - è l’interfaccia mediatica ed il bigliettino da visita della Regione a cui i calabresi devono potersi rivolgere per acquisire informazioni reali, immediate ed aggiornate sugli atti prodotti e l’attività della Giunta e dei Dipartimenti regionali nonché sui vari componenti degli uffici, nell’ottica anche di accorciare la distanza con i cittadini e creare le dovute condizioni per erogare un servizio utile e di qualità”.