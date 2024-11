Respinge le accuse l’ex consigliere regionale Nino De Gaetano, in una intervista al Garantista.

Ieri da Reggio sono arrivate notizie di una ulteriore indagine della squadra mobile su Nino De Gaetano, che secondo gli inquirenti sarebbe stato sostenuto dalla cosca Tegano nel corso delle elezioni regionali del 2010. Già nei giorni scorsi De Gaetano aveva respinto le accuse, anche con una intervista al nostro Inviato Speciale, Pasquale Motta. Oggi replica nuovamente, in una intervista al Garantista, in cui ribadisce la sua costante attenzione ai deboli nel corso della carriera politica, a tutti quei precari che grazie a lui hanno trovato stabilità. Quei precari che lo avrebbero sostenuto in tutte le campagne elettorali. I suoi voti, sostiene De Gaetano, vengono da là e non dal sostegno della ‘ndrangheta.

