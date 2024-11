Puntata ricca di ospiti per commentare l’attuale panorama politico italiano e il varo della giunta Occhiuto. In studio i consiglieri regionali Bruni e Cirillo. Collegamenti con Furgiuele, Canale, Forciniti e la giornalista Caterina Collovati

Un parterre ricco e qualificato anima una nuova puntata di Perfidia, il format televisivo di LaC Tv che, dopo il focus dul Ddl Zan della scorsa settimana, continua ad allargare i propri orizzonti sui fatti della politica italiana e calabrese. Antonella Grippo, autrice e conduttrice della popolare trasmissione, commenta insieme ai suoi ospiti i temi di attualità: dalle turbolenze interne alla Lega tra Salvini e Giorgetti, ai delicati equilibri del centrodestra in Calabria dopo il varo della Giunta Occhiuto.

La giornalista di Sapri ne parla con Amalia Bruni - candidata alla presidenza della Regione per il centrosinistra ed oggi aderente al Gruppo Misto - e Salvatore Cirillo neo consigliere regionale eletto in Coraggio Italia, ospiti in studio. Collegati via Skype, Domenico Furgiuele, deputato della Lega, Massimo Canale con un intenso passato nel Partito democratico, Caterina Collovati, giornalista e opinionista, e Francesco Forciniti, deputato de L’alternativa c’è.