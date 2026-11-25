«L’annuncio dei nuovi Intercity 525 e 526 sulla linea Jonica viene presentato come un potenziamento del sistema ferroviario calabrese. Ma basta guardare il tracciato per rendersi conto che, ancora una volta, la Sibaritide e il nord-est della provincia di Cosenza restano completamente fuori. Si annunciano nuovi collegamenti, si rivendicano risultati, ma si continua a ignorare un territorio che da anni paga un prezzo altissimo in termini di isolamento infrastrutturale». È quanto dichiara Elisa Scutellà, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, intervenendo sull’annunciato servizio Intercity previsto a partire dal 18 dicembre.

«L’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo e la Giunta regionale dovrebbero spiegare ai cittadini della Sibaritide quale idea di mobilità abbiano per questo territorio. Perché mentre si rafforzano collegamenti lungo la costa jonica verso il Crotonese e il Reggino, Corigliano-Rossano, Sibari e l’intero comprensorio - si legge in una nota della capogruppo - continuano a non essere adeguatamente inseriti in una programmazione che dovrebbe avere come obiettivo quello di connettere la Calabria, non di dividerla ulteriormente».

«Nessuno mette in discussione la necessità di migliorare i collegamenti ferroviari sulla Jonica. Il problema è l’assenza di una visione complessiva. Non si può parlare di rilancio ferroviario regionale quando si escludono sistematicamente territori strategici, con migliaia di cittadini, studenti, lavoratori e potenzialità turistiche ed economiche che meriterebbero ben altra attenzione. La Sibaritide non può continuare a essere trattata come una periferia dimenticata, buona soltanto per gli annunci e mai destinataria di scelte concrete».

Scutellà chiede alla Regione di uscire dalla logica degli annunci e di aprire immediatamente un confronto con Trenitalia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per prevedere un reale potenziamento dei collegamenti anche a servizio della Sibaritide e del nord-est cosentino.

«Non accetteremo che si venda come un successo per tutta la Calabria un intervento che lascia fuori una parte importante della provincia di Cosenza. Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, non a territori selezionati. La Regione ha il dovere di assicurare una programmazione equa, capace di superare gli squilibri storici e di offrire opportunità reali anche alla Sibaritide. Altrimenti, più che un potenziamento, siamo davanti all’ennesima occasione persa. La Calabria non può continuare a viaggiare a velocità diverse. E la Sibaritide non può essere lasciata ancora una volta a guardare i treni passare senza poter salire», conclude Scutellà.