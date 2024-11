La Cgil Calabria loda il governatore Oliverio, che ha annunciato l’accelerazione del progetto di costruzione dei nuovi ospedali a Vibo Valentia, Sibari e Gioia Tauro, ma chiede un serio controllo sulle procedure degli appalti

“L’annuncio da parte della Giunta regionale di una accelerazione negli affidamenti per la realizzazione dei nuovi ospedali è un fatto importante e necessario anche per superare i ritardi accumulati – si legge nel comunicato della segreteria regionale della Cgil - L'annunciata volonta' del Presidente, nel suo programma presentato al Consiglio regionale, di contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalita' e di contrasto alla 'ndrangheta trova un banco di prova fondamentale negli affidamenti e nelle modalita' di appalti di questi lavori”.



“La fase preliminare di programmazione e la fase esecutiva devono essere rigidamente controllate dalle autorità pubbliche affinchè si evitino corruzione e presenza di imprese 'ndranghetiste anche nelle forniture. Per la nuova Giunta regionale questi appalti sono un vero banco di prova della volontà di cambiamento. E' necessario pertanto che il dott. Cantone, Presidente dell'Autorità anticorruzione, venga in Calabria a controllare ciò che si sta facendo e dall'altro lato la Giunta Regionale apra una "contrattazione d'anticipo" insieme agli apparati dello Stato, nelle modalità di appalto e subappalto, sicurezza del lavoro, legalità e verifica sulla affidabilità legale delle imprese chiamate a concorrere alle opere, nell'utilizzo delle forze lavoro e del lavoro in mobilità. La sfida su questo terreno è fondamentale per dare credibilità alla battaglia per il contrasto alla 'ndrangheta e alla corruzione. Le stesse modalità dovranno essere assicurate alla fase esecutiva e realizzativa dei lavori. Dalla Calabria può e deve venire al Paese un segnale di profonda svolta. Per quanto ci riguarda - conclude la Cgil - ci batteremo per questi obiettivi e faremo la nostra parte”.