L’assemblea ha dato mandato al sindaco Caruso di attivare tutti i canali istituzionali e di intraprendere tutte le azioni utili. Chieste più risorse per l’Annunziata: «Policlinico e hub non sono sovrapponibili, come a Catanzaro con Pugliese e Mater Domini»

La richiesta al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto di sospendere ogni decisione circa la collocazione dell'ospedale Hub di Cosenza in contrada Arcavacata, dove si trova l'Unical, è stata avanzata dal Consiglio comunale di Cosenza in una mozione di maggioranza che è stata approvata dall'assemblea.

Nella mozione, è scritto in una nota, viene evidenziato che «l'Ospedale universitario e l'Ospedale Hub forniscono servizi differenti non sovrapponibili, esattamente, come avviene a Catanzaro, dove esiste l'Hub Pugliese-Ciaccio e il Policlinico universitario Mater Domini». Sulla scorta della mozione della maggioranza il Consiglio dunque, «porrà in essere tutte le iniziative necessarie affinché l'Università si doti del Policlinico universitario». Inoltre, è stato dato mandato al sindaco Franz Caruso di attivare tutti i canali istituzionali e di intraprendere tutte le azioni utili e funzionali al perseguimento degli obiettivi indicati nel documento.

L'intera area urbana, viene evidenziato, «ha bisogno che si sostenga finanziariamente e da subito la sua sanità, di fronte ad un tentativo di distogliere l'opinione pubblica dall'emergenza sanitaria che la Calabria vive, intervenendo senza alcuna trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza in decisioni che riguardano i livelli amministrativi locali».

Il Consiglio comunale di Cosenza chiede quindi ad Occhiuto di disporre, per l'Annunziata e per il territorio, «ulteriori risorse urgenti per affrontare la grave crisi sanitaria determinata da un sovraffollamento dell'Ospedale Hub e da una insufficienza di posti letto disponibili». Inoltre, si chiede alla deputazione parlamentare cosentina tutta, «di farsi interprete di apposita interrogazione volta a stabilire la sussistenza delle risorse per la costruzione del nuovo Ospedale, le condizioni di finanziamento e la correttezza di un loro spostamento in aerea differente da quella già destinata e indicata in tutti i documenti di programmazione fin qui intervenuti». Alla Regione Calabria viene chiesto inoltre di istituire un tavolo di concertazione «che includa tutta la rappresentanza del territorio interessato e che porti alla definizione di un percorso condiviso per la localizzazione tanto dell'Ospedale Hub che del Policlinico Universitario, senza pregiudicare ulteriormente la fiducia civica nelle istituzioni della democrazia locale».

Nella premessa della mozione è stato evidenziato come «l'istituzione di un Ospedale universitario ad Arcavacata di Rende sia stata utilizzata per giustificare, alla fine, solamente, lo spostamento dell'Ospedale Hub di Cosenza».