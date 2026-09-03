«Ho buoni rapporti con tutti i dirigenti di Forza Italia, non faccio accordi o cordate». Così il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, rispondendo a Reggio Calabria a una domanda circa un presunto asse politico, ipotizzato nei giorni scorsi dal quotidiano La Stampa, con il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in vista del prossimo congresso di Forza Italia. «Cosa c'è di vero? Assolutamente nulla», ha sottolineato Occhiuto. «Un partito che discute solo di leadership è un partito morto. Un partito vivo è quello invece che discute di problemi, del futuro che vuole costruire nel Paese, di riforme. Io sono più interessato a queste cose», ha spiegato.