Dopo l’avviso di garanzia al presidente della Regione i dem si dicono in attesa di sviluppi: «Consapevoli delle sue responsabilità soprattutto per il declino della sanità»

«Serve al più presto un chiarimento sulle indagini che interessano il presidente della Regione Calabria, che si è dichiarato estraneo ai fatti, pur senza esplicitarli». È quanto afferma, in una nota, il Pd Calabria dopo che il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha annunciato di essere indagato per corruzione. L’inchiesta coinvolgerebbe anche altre quattro persone.

«Confermiamo la nostra posizione sul rispetto delle garanzie costituzionali previste, ma – continuano i dem – restiamo in attesa degli sviluppi della vicenda, ben consapevoli che Roberto Occhiuto, la sua giunta e la sua maggioranza hanno gravi responsabilità e colpe politiche, soprattutto per il declino della sanità pubblica regionale e per la loro obbedienza cieca agli ordini dei partiti di governo, i quali vogliono che la Calabria, sempre più sganciata dall'Italia, rimanga – concludono – una riserva di voti del centrodestra».