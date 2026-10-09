«Quando ci sarà il congresso di Forza Italia lo deciderà Tajani. E quando si deciderà se fare il congresso si decideranno i candidati. Io ho quattro anni davanti a me da governatore della Calabria e li voglio utilizzare». Così il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, parlando a Radio 24. Alla domanda se abbia intenzione di candidarsi ha risposto: «No anche perché non c'è il congresso, si decide se giocare quando c'è la partita, oggi non c'è la partita». «Giorgia Meloni è bravissima, ha evoluto la destra facendo diventare la destra italiana una destra europea. Però noi dobbiamo essere un partito liberale, che sappia guadagnare il voto dei riformisti, sappia fare l'altra parte, quella che non si può chiedere a Giorgia Meloni». «Dobbiamo impegnarci tutti, quindi non c'è alcuna polemica nei confronti di Tajani, a fare di Forza Italia il partito del centrodestra che faccia l'altro pezzo di lavoro rispetto a Giorgia Meloni», ha spiegato. Riguardo i diritti civili «credo che ci sia necessità di dimostrare che c'è una parte del centrodestra che non ha timidezza nel parlare di diritti civili», ha osservato Occhiuto.