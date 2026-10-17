Dal palco il vicepremier e leader azzurro, illustrando le proposte del partito per la manovra, ha citato anche un'idea «nata dal presidente della Calabria, di creare una sorta di no tax area o delle agevolazioni fiscali per le persone fino a 30-35 anni»

In un periodo segnato da aspri confronti, il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri ha rappresentato un momento di distensione fra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani e il suo vice Roberto Occhiuto. Dal palco il vicepremier e leader azzurro, illustrando le proposte del partito per la manovra, ha citato anche un'idea «nata dal presidente della Calabria, di creare una sorta di no tax area o delle agevolazioni fiscali per i giovani fino a 30-35 anni», assicurando che il governo dedicherà attenzione alla Calabria.

Occhiuto era presente a Capri già ieri, ma è rimasto per ascoltare il discorso di Tajani davanti ai giovani industriali, ha salutato il leader di Forza Italia e ha commentato favorevolmente il suo intervento.