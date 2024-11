Ieri il nuovo presidente della Regione Calabria ha incontrato a Roma il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini.

Oliverio a Roma ieri ha incontrato l’on. Legnini, vice presidente del Csm, per ribadire l’attenzione della nuova amministrazione regionale al ‘funzionamento della giustizia e in particolare dell’amministrazione della giustizia nella nostra regione”.



“Riteniamo l’impegno per il funzionamento della giustizia condizione fondamentale a garanzia della legalità e del contrasto alla ‘ndrangheta e alla criminalità – ha affermato Oliverio al termine dell’incontro – non si realizzano crescita e sviluppo se non si affermano sul piano della legalità e delle regole, condizioni nuove che presuppongono una profonda bonifica nel rapporto tra istituzioni, funzioni pubbliche e cittadini, ma anche trasparenza e superamento di ogni forma di discrezionalità nell’intervento pubblico”.

“Rafforzare le strutture e gli organi della giustizia attraverso la copertura degli organici e la dotazione di adeguati strumenti è, quindi, una esigenza improcrastinabile per aiutare quanti sono impegnati in questa trincea difficile a portare avanti il loro lavoro con maggiore tranquillità – continua il governatore della Calabria - La professionalità, il senso del dovere, persino lo spirito di abnegazione di magistrati e personale vanno supportati al più presto da interventi adeguati di potenziamento delle strutture. Solo così si potrà assicurare quella risposta che è nei voti di chi auspica il pieno ripristino della legalità e l’affrancamento della nostra regione da ogni forma di malaffare”.



“Su queste problematiche –ha concluso il Presidente della Regione- è necessario, l’impegno delle Istituzioni, a partire dalla Regione che, per realizzare il necessario cambiamento e per recuperare credibilità sul piano nazionale ed internazionale, dovrà svolgere un ruolo incalzante e attivo su queste problematiche. E’ anche per questa ragione che presteremo grande attenzione ai problemi della legalità attraverso un programma di iniziative e l’assunzione di misure e scelte chiare in direzione del rafforzamento della cultura e della pratica della legalità nella nostra regione”.