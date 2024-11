Il presidente della Regione Calabria ribadisce la volontà di unificare il ruolo dei dipendenti del Consiglio regionale e della Giunta, per costruire finalmente una 'Regione normale'.

"L'istituzione del ruolo unico regionale è un atto di riforma necessario se si vuole una macchina organizzativa efficiente e produttiva - si legge nella nota - Dobbiamo costruire una Regione amica ed al servizio del cittadino e non una Regione ripiegata su se stessa in difesa di sacche di privilegi e parassitismo. I ruoli separati tra Giunta e Consiglio regionale sono la coesistenza di due Regione separate e distinte. Se vogliamo costruire una Regione normale, moderna e leggera è indispensabile che oltre ad un'unica pianta organica ci sia anche un bilancio unitario. L'attuale separazione produce dispersione e sprechi, nell'impiego delle risorse umane e finanziarie. Quella che prefiguriamo - continua - è una riforma di buon senso tesa a razionalizzare la spesa e a determinare risparmi".



"Il ruolo del Consiglio regionale a Reggio Calabria non solo non è in discussione, ma sarà rafforzato. Non è in discussione il posto di lavoro che oggi i dipendenti esercitano nella sede del Consiglio e negli uffici della Giunta regionale - aggiunge Oliverio - L’unico vero obbiettivo di un ruolo unico è quello di rendere efficiente e meno costosa la macchina della Regione. La separazione dei ruoli è stata e rimane funzionale a zone di privilegio ormai insostenibili e a sacche di inefficienza e di spreco che pagano i cittadini di tutta la Calabria, a partire da quelli di Reggio. È dovere di tutti tagliare gli sprechi, rimuovere le inefficienze e rendere migliori i servizi alla collettività. Chi pensa di agitare logori e consunti pennacchi per coprire difese corporative che pagano i cittadini sbaglia di grosso. La Calabria tutta ha bisogno di riforme - conclude il presidente della Regione - Noi abbiamo il dovere di servire la Calabria tutta per aprire una nuova stagione nella quale non ci sarà spazio per i campanili".