Le prime dichiarazioni di Mario Oliverio, che commenta i dati sull'astensionismo: 'Un malessere sociale molto profondo'

Elezioni regionali 2014- "L'astensionismo evidenzia i nodi di un malessere sociale molto profondo - ha dichiarato Oliverio - Non c'è dubbio che sulle spalle di chi guiderà la regione ci sarà responsabilità molto pesante, la Calabria è la regione con più alto tasso di disoccupazione e gli ultimi dati hanno evidenziato un allargamento dell'area di povertà".

"Si tratterà di portare avanti un lavoro duro che richiede non solo buona amministrazione ma anche uno sforzo corale delle forze sociali, degli enti locali, dell’inattualità, delle professioni. Deve essere chiaro che non è in gioco la prospettiva di uno schieramento ma dell’intera regione”.



”La Calabria non può farcela da sola – conclude Oliverio – Ci vuole un rapporto nuovo con il Governo. Abbiamo indicato tre obiettivi sui quali agire: il porto di Gioia Tauro e la Zes, sistemazione assetto idrogeologico, progetto di valorizzazione turistica”.

Risultati elezioni regionali, lo spoglio in diretta: Oliverio oltre il 60%