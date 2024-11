La leader di opposizione in Consiglio regionale: «Un'opportunità unica per le nostre comunità che in questo modo avranno la possibilità di partecipare ai bandi europei con progetti adeguati di natura urbanistica o di utilità sociale»

«Finalmente un aiuto concreto per la nostra gente. Alla Calabria sono stati assegnati oltre 13 milioni e 200 mila euro che serviranno a sostenere le amministrazioni locali nella progettazione per partecipare ai bandi previsti dall'Europa e a quelli del Pnrr».

Lo afferma Amalia Bruni, leader dell'opposizione in Consiglio regionale in riferimento ai fondi stanziati per aiutare le amministrazioni locali.

«Una misura importante - prosegue Bruni - che servirà i nostri Comuni a dotarsi di progetti per partecipare ai bandi e all'assegnazione delle risorse del Pnrr e delle politiche di coesione nazionali ed europee. I finanziamenti arrivano dal Fondo istituito nel 2021 con il Decreto Infrastrutture. I Fondi del Pnrr e quelli del Fondo Sviluppo e coesione rappresentano un'opportunità unica per le nostre comunità che in questo modo avranno la possibilità di partecipare ai bandi europei con progetti adeguati di natura urbanistica o di utilità sociale realizzati grazie alla collaborazione di professionisti competenti, anche esterni».

«Naturalmente sono risorse che dovranno aiutare a realizzare gli investimenti per lo sviluppo dei nostri territori. Lo strumento è efficace, resta naturalmente ai nostri amministratori - conclude Bruni - utilizzarlo al meglio per la valorizzazione delle nostre comunità».