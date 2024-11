VIDEO | Il presidente della Regione chiude la porta a Gaetano Pecoraro in Calabria per un’inchiesta sulla sanità regionale. Ecco uno stralcio della seconda parte della puntata che andrà in onda stasera

L'inchiesta sugli ospedali da incubo de Le Iene è arrivata anche in Calabria. Gaetano Pecoraro già nella scorsa settimana è stato sia a Locri che a Polistena tra soffitti che cadono e infiltrazioni d’acqua, ma anche tra ascensori che non funzionano e porte d’emergenza che non si aprono. Tutto questo – dicono le Iene - costa 800 milioni di euro all’anno per 460 posti. Il Policlinico di Milano invece, per il doppio dei posti, costa la metà. Dove sono finiti tutti questi soldi, nonostante gli ospedali cadano a pezzi? Gaetano Pecoraro lo ha chiesto anche al presidente della Regione Mario Oliverio attualmente ancora sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel suo paese di residenza, San Giovanni in Fiore.

Ecco uno stralcio della seconda parte dell’inchiesta che andrà in onda questa sera a Le Iene: