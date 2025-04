Dopo le recenti notizie circolate in merito alla presunta assenza di aree di sosta nel nuovo lungomare di Paola, il sindaco uscente e candidato alla rielezione, Giovanni Politano, interviene per fare chiarezza.

«Alcuni candidati a sindaco e consigliere – afferma Politano in una nota – stanno diffondendo informazioni false, sostenendo che nel nostro progetto di riqualificazione del lungomare non siano previsti parcheggi o, addirittura, che sarebbe meglio lasciare tutto com’è, in terra battuta. La verità è un’altra».

Secondo Politano, la nuova infrastruttura prevede non solo la presenza di parcheggi «ben distribuiti», come dimostrerebbe la documentazione progettuale, ma anche una serie di interventi integrativi già definiti con Ferrovie dello Stato.

