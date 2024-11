A Plati nel giorno della Festa della Repubblica, il PD riesce a trasformare la sua direzione regionale in un incontro con la cittadinanza di Plati. Mario Oliverio presente alla riunione ha avuto il tempo di Visitare la frazione di Senole senz'acqua da sempre.

Oliverio inoltre ha dichiarato che Plati' deve essere aiutata a costruire una classe dirigente. Sempre Oliverio : se a San Luca e a Plati la maggioranza non intende esercitare il suo diritto alla partecipazione, una riflessione sulla legislazione dello scioglimento dei consigli per infiltrazione mafiosa. Magorno: la mia è stata una provocazione per aprire un riflettore su queste realtà. Anche Magorno ha espresso la necessità di rivedere la legge sullo scioglimento. Da Plati' Magorno fa appello all'unità del PD: 'diversamente non andiamo da nessuna parte'. Magorno ha anche assicurato un pressing sui parlamentari calabresi dei democratici per ottenere risposte rapide e certe, a cominciare dalla vicenda della chiusura dell'A3.