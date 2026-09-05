L’InGrippo show tour sarà di scena a Diamante, nell’ambito del Festival del peperoncino, il 9 Settembre, alle 21,30, in Piazza Municipio. Il talk teatrale itinerante, scritto e condotto da Antonella Grippo, giornalista e analista politico di LaC Tv, è una creatura che origina direttamente da Perfidia, la nota trasmissione in onda da anni sulla nostra rete.

La televisione, dunque, esce dal perimetro elettronico per farsi “piazza”, contatto epidermico con il pubblico delle varie città calabresi e non solo. Una sorta di contaminazione tra difformi generi: dalla musica alla poesia, dal monologo ironicamente amletico al dibattito politico stricto sensu. Sul prestigioso palco della cittadina tirrenica, Grippo et company, si cimenteranno nell’impresa complicata di decifrare la categoria per eccellenza del Palazzo: il tradimento, tra i sussulti del Corpo e le tribolazioni dell’Anima.

Gli ospiti, come sempre prestigiosi e autorevoli, proveranno a rivelarsi oltre ogni protocollo e fuori dalle ormai logore consuetudini di rito. Il perfido InGrippo è servito.