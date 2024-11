La lunghissima campagna elettorale volge al termine. Il giorno delle elezioni politiche si avvicina: domenica 25 settembre saranno oltre 51 milioni e mezzo gli italiani che avranno diritto a recarsi alle urne, per quasi tre milioni di loro sarà il 'debutto' alle elezioni politiche.

Sono ore intensissime, dunque, per i principali leader politici e i rispettivi partiti, alle prese con gli ultimi scampoli delle campagne elettorali prima del silenzio che calerà, come di consueto, a partire dal giorno antecedente alle votazioni.

Si chiude a Roma

Fra giovedì e venerdì, infatti, gli aspiranti Premier chiuderanno le proprie campagne e la città scelta da tutti i partiti per farlo è stata Roma. Centrodestra e centrosinistra hanno deciso di concludere con un ultimo comizio a Piazza del Popolo: l'intero centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) lo metterà in atto nel pomeriggio di giovedì, il Partito Democratico il giorno successivo.

Chiusura capitolina anche per Movimento 5 Stelle e Terzo Polo, entrambi - come il PD - nella giornata di venerdì. I pentastellati saranno di scena a Piazza dei Santi Apostoli, Calenda e Renzi a Piazzale Garibaldi, zona Gianicolo. Per tutti, dunque, il lunghissimo viaggio elettorale volge al termine, dopo aver toccato anche la Calabria.

Il programma degli eventi a Roma

Fratelli D'Italia, Lega e Forza Italia: giovedì 22 settembre, ore 17:30, Piazza del Popolo.

Partito Democratico: venerdì 23 settembre, ore 18:00, Piazza del Popolo.

Terzo Polo (Azione e Italia Viva): venerdì 23 settembre, ore 18, Piazzale Garibaldi.

Movimento 5 Stelle: venerdì 23 settembre, ore 18:00, Piazza dei Santi Apostoli.