La Lega riesce ad eleggere in Calabria solo due parlamentari, Tilde Minassi (collegio uninominale Senato Sud) e il deputato uscente Domenico Furgiuele, candidato nel collegio uninominale di Corigliano Rossano, batte Vittoria Baldino (M5s), l'unico candidato che è riuscito a incalzarlo da vicino per tutto lo scrutinio.

A Furgiuele vanno oltre 57mila voti, pari al 38,12 per cento, mentre la candidata pentastellata di origine campana si ferma a circa 53mila voti, pari al 35,28 per cento..

Magra consolazione per il Carroccio, che è letteralmente crollato in Calabria, non andando oltre il 6 per cento nella zona della Sibaritide e metà Pollino, dove si è presentato Furgiuele nonostante sia lametino. Per i due parlamentari eletti la Lega deve comunque ringraziare gli alleati della coalizione di centrodestra, senza la quale sarebbe rimasta a bocca asciutta.