Mancano una manciata di sezioni da scrutinare ma il risultato è netto. A spuntarla nel collegio uninominale Vibo Valentia - Gioia Tauro per la Camera dei deputati è Giovanni Arruzzolo, di Forza Italia.

L'attuale consigliere regionale ha ottenuto oltre 53mila voti, il 48,89%, e si avvia dunque a lasciare gli scranni di Palazzo Camapanella per Montecitorio. Schiacciante la vittoria, con uno stacco di ben ventisette punti su Riccardo Tucci, candidato del Movimento 5 stelle, che si ferma al 21,89%. Ancora più giù Dalila Nesci, candidata di Impegno civico nella coalizione del Pd, che ottiene il 15,41% delle preferenze.

Chi è Giovanni Arruzzolo

Nato a Rosarno il 30 marzo del 1960, Giovanni Arruzzolo è stato eletto consigliere regionale lo scorso anno nella circoscrizione Sud nella lista Forza Italia con 13.617 preferenze. Alla terza legislatura regionale, in quella precedente è stato presidente del Consiglio regionale, mentre nella X legislatura ha ricoperto il ruolo di presidente del gruppo consiliare Nuovo Centrodestra, lista in cui era stato eletto. Laureato in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Messina, è stato dipendente del Ministero dei beni e delle attività culturali, con funzioni di direttore amministrativo-economico-finanziario del Museo archeologico di Medma.