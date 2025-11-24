Così il ministro delle Infrastrutture a margine dell’evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano: «Dopo faremo tutte le nostre riflessioni e deduzioni»

«Aspettiamo di leggere le motivazioni della Corte dei Conti che ha bloccato la registrazione entro questa settimana e appena leggeremo i motivi di questo 'no' faremo tutte le nostre riflessioni e deduzioni». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano a proposito della bocciatura della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto, negando il visto di legittimità al progetto definitivo e la registrazione della delibera Cipess di agosto.

«L'obiettivo, se tutti remano nella stessa direzione, è di aprire i cantieri a inizio anno», ha aggiunto.

«La Regione italiana con più imprese coinvolte nella costruzione del Ponte sullo Stretto è la Lombardia, la più industrializzata d'Italia». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante l'evento Italia Direzione Nord sottolineando che la Lombardia sarà la Regione che avrà «più ricadute» economiche.