«Quella fornita oggi dal Governo durante il Question Time in Commissione Ambiente non è una risposta ai nostri dubbi, ma l'ennesimo comunicato stampa della Propaganda Salvini S.p.A. Di fronte alle nostre precise domande su miliardi di euro di soldi pubblici, l'esecutivo continua a scappare dalla realtà e dai numeri, confermando una linea di zero trasparenza assoluta». Lo dichiara in una nota il deputato M5S Agostino Santillo, vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera.

«Oggi il Governo non ha risposto nemmeno su un punto dirimente che chiama in causa le regole comunitarie – ha aggiunto –: come faranno ad andare avanti con un progetto che eccede il 50% del valore iniziale senza dover fare una nuova procedura di gara, così come impone la normativa europea? Su questo c'è un silenzio assordante e imbarazzante. Vogliono imporre a tutti i costi una cattedrale sull'acqua per unire due Regioni a cui lo Stato non è nemmeno in grado di garantire l'acqua dai rubinetti, dove strade e linee ferroviarie cadono letteralmente a pezzi. Il loro cosiddetto progetto definitivo è in realtà un colabrodo, e l'esposto presentato dalla Cgil alla Corte dei Conti per possibile danno erariale si innesta su un quadro istituzionale già pesantemente compromesso. Il cerchio, insomma, si sta stringendo. Se a questa maggioranza è rimasto un grammo di senso dello Stato, si fermi oggi stesso. Pretendiamo che il Governo fermi questa farsa, sospenda in via cautelativa ogni attività autorizzativa relativa al Ponte sullo Stretto e svincoli istantaneamente le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) sottratte indebitamente. Sono soldi che vanno restituiti e destinati urgentemente alle indifferibili priorità infrastrutturali di Sicilia e Calabria. Il Mezzogiorno ha bisogno di servizi essenziali, non di finanziare la propaganda del Ministro Salvini».