«Sono passati solo pochi giorni dalla bella pensata di qualcuno alla questura di Torino di concedere crediti formativi al personale che partecipava ad un convegno dell'europarlamentare Vannacci (iniziativa ritirata dopo le nostre proteste) ed ecco che ci viene segnalato che qualcuno alla questura di Crotone ha avuto un'altra bella pensata. Sulla pagina Facebook della questura, una pagina istituzionale ecco apparire un post dei giovani di FdI». Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

«Forse è meglio ripetere - prosegue il leader rossoverde - una cosa: gli apparati dello Stato, le Istituzioni sono di tutti i cittadini. E la solidarietà alle forze dell'ordine quando ci sono feriti nel corso della propria attività istituzionale, come è accaduto nella città calabrese, non è certo in discussione. Ma la propaganda politica, per favore, sia lasciata ad altri, che ne stanno facendo già parecchia. Comunque anche su questo episodio - conclude Fratoianni - presenteremo un'interrogazione in Parlamento al ministro dell'Interno, con la speranza che il Viminale intervenga subito per bloccare iniziative simili».