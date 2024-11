Lucio Presta candidato a sindaco della città di Cosenza per la coalizione di centrosinistra nelle prossime amministrative ha ritirato la candidatura

COSENZA - ''Quando ho iniziato, anni fa, a lavorare per realizzare il sogno di diventare Sindaco di Cosenza, immaginavo un finale diverso per la mia avventura. Oggi, con grande dolore, motivi di natura familiare mi impediscono di mantenere la serenità e la lucidità necessaria per portare avanti il mio impegno con la giusta dedizione e attenzione". In una nota, Lucio Presta annuncia il suo ritiro dalla corsa a sindaco di Cosenza. "Sono rammaricato e ringrazio dal profondo del cuore quanti hanno lavorato al mio fianco e quanti,senza riserve, mi hanno fornito tutto il loro appoggio e aiuto, guidati da una visione comune che avesse come obiettivo quello di cambiare, in meglio, Cosenza. Continuerò, per tutto ciò che mi è possibile, a creare iniziative per i giovani e a lavorare, seppur da un'altra angolatura, perché questa città, che amerò sempre fortemente, possa avere il futuro che merita'', conclude.