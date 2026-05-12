Nel centrosinistra la leadership di Elly Schlein appare sempre più solida. Almeno tra gli elettori del cosiddetto campo largo. L’ultimo sondaggio Bidimedia fotografa una situazione molto chiara: se oggi si tenessero le primarie della coalizione progressista, la segretaria del Pd vincerebbe nettamente, staccando sia Giuseppe Conte sia la sindaca di Genova Silvia Salis.

Un dato che pesa soprattutto perché arriva mentre nel centrosinistra si moltiplicano manovre, incontri e tentativi di ridefinire i rapporti di forza in vista delle prossime politiche. E mentre attorno alla figura di Silvia Salis continua a crescere curiosità politica, soprattutto nell’area centrista e moderata della coalizione.

Schlein vola oltre il 37%

Secondo la rilevazione Bidimedia, Elly Schlein raccoglierebbe il 37,5% delle preferenze tra gli elettori potenziali del campo largo, composto da Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, Italia Viva e +Europa.

Un vantaggio netto. La segretaria dem stacca Giuseppe Conte di undici punti percentuali e consolida la propria posizione come figura oggi più competitiva all’interno dell’area progressista.

Il dato è significativo anche perché certifica un rafforzamento personale di Schlein dopo mesi di tensioni interne al Pd e di dubbi sulla sua capacità di tenere insieme anime diverse della coalizione.

Conte e Silvia Salis quasi appaiati

La vera sorpresa del sondaggio è però il dato di Silvia Salis. La sindaca di Genova arriva al 25,9%, praticamente incollata a Giuseppe Conte, che si ferma al 26,5%.

Solo sei decimi separano i due. Una distanza minima che racconta molto più di quanto sembri. Perché fino a pochi mesi fa un confronto diretto tra l’ex premier e la sindaca ligure sarebbe apparso impensabile.

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