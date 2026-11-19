«Servono gazebo, volontari, seggi, persone in carne e ossa». È da qui che parte l’allarme di Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza ed esponente del Pd. Le primarie per scegliere chi guiderà la coalizione progressista sono state annunciate entro febbraio 2027 da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Ma per Mazzuca il Pd calabrese, nelle condizioni attuali, non è in grado di organizzarle. Da qui la richiesta di un intervento ai vertici nazionali del partito e alle altre forze della coalizione.

Nella nota diffusa il 19 novembre, Mazzuca contesta il funzionamento della segreteria regionale e denuncia organismi elettivi che, a suo dire, non si riuniscono da tempo, federazioni prive degli strumenti per l’attività ordinaria e circoli che «esistono più sulla carta che nelle piazze». Il sito del Pd Calabria indica Nicola Irto come segretario regionale. La critica di Mazzuca investe dunque l’operatività del partito sul territorio, a partire dal tesseramento e dalla capacità di allestire e presidiare i seggi. «Rischiamo di arrivare all’appuntamento politico più importante degli ultimi anni con l’organizzazione di una chat di condominio», dice.

L’affondo riguarda anche gli alleati. Secondo Mazzuca, le difficoltà organizzative non si fermano al Pd e il rischio è di avere «primarie fatte di sigle senza persone». In un quadro del genere, sostiene, elettori di destra potrebbero partecipare al voto per provare a condizionare la scelta del candidato avversario.

Mazzuca precisa di non chiedere dimissioni o sostituzioni, ma una presenza più assidua dei dirigenti in Calabria, anche di quelli impegnati a Roma. «Un partito non si organizza in smart working e il campo largo non si costruisce con qualche telefonata». Ai vertici nazionali chiede un coordinamento operativo per le primarie, la riconvocazione degli organismi, la riattivazione dei circoli e del tesseramento e un presidio che garantisca il rispetto delle regole ai seggi.