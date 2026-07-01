«La formazione dei dipendenti pubblici rappresenta una leva strategica per migliorare la qualità dei servizi, sostenere la transizione digitale e rendere la Pubblica amministrazione sempre più efficiente».

È questo il tema del Question Time presentato oggi nell’Aula della Camera dal deputato di Forza Italia Andrea Gentile, componente della Commissione Affari Costituzionali, rivolto al Ministro per la Pubblica amministrazione in merito ai risultati conseguiti nell’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedicate al rafforzamento delle competenze del personale pubblico.

Nella risposta fornita in Aula, il Ministro ha evidenziato come siano stati raggiunti tutti i target e le milestone di competenza del Dicastero previsti entro il 30 giugno nell’ambito del PNRR. Sul fronte della formazione è stato superato l’obiettivo fissato dalla milestone M1C1-66: a fronte dei 441.750 certificati di frequenza previsti, sono stati formati oltre 472 mila dipendenti pubblici, con il rilascio di circa 2 milioni e 877 mila certificati.

Nel corso della risposta sono stati inoltre illustrati i risultati conseguiti. In particolare, è stato evidenziato come le ore medie di formazione per dipendente siano passate dalle sei registrate nel 2022 alle quaranta previste dalla direttiva ministeriale del gennaio 2025. Parallelamente, è proseguita la realizzazione dei Poli formativi territoriali, già operativi in otto regioni italiane, con percorsi dedicati a temi strategici quali intelligenza artificiale, gestione delle emergenze e immigrazione.

«La risposta del Ministro – ha dichiarato Andrea Gentile – conferma che il Governo sta rispettando gli impegni assunti con il PNRR e che il rafforzamento delle competenze rappresenta una priorità concreta dell’azione amministrativa. I numeri illustrati in Aula testimoniano un cambio di passo significativo nella valorizzazione del capitale umano della Pubblica amministrazione.»

Secondo il parlamentare di Forza Italia, la formazione dovrà continuare a rappresentare una scelta strutturale anche oltre la conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Le grandi trasformazioni che stanno interessando il settore pubblico – dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, dalla cybersicurezza alla semplificazione amministrativa – richiedono personale sempre più qualificato e aggiornato. Per questo motivo la formazione non può essere considerata un adempimento occasionale, ma deve diventare parte integrante dell’organizzazione della Pubblica amministrazione.»

Gentile ha quindi sottolineato la necessità di proseguire lungo il percorso avviato dal Governo, garantendo particolare attenzione anche agli enti territoriali e alle amministrazioni di minori dimensioni.

«È fondamentale accompagnare tutti gli uffici pubblici in questo processo di crescita, affinché ogni amministrazione possa offrire servizi più rapidi, innovativi ed efficienti. Investire sulle persone significa investire nella competitività dell’Italia, nella credibilità delle istituzioni e nella fiducia dei cittadini. Forza Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso di modernizzazione dello Stato, affinché la rivoluzione culturale avviata con il PNRR produca effetti duraturi anche negli anni a venire.»