Il dirigente della Lega esprime soddisfazione per i fondi destinati dal Ministero delle Infrastrutture a venti centri sotto i 5mila abitanti e rilancia l'impegno del ministro Salvini sulle opere pubbliche

La sicurezza delle strade comunali significa sicurezza per i cittadini, sostegno alle aree interne e nuove opportunità di sviluppo per i territori più fragili. Per questo lo stanziamento di 2 milioni e 956 mila euro destinato a venti piccoli Comuni calabresi rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la nostra regione.

Le risorse, assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, finanzieranno interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale nei centri con meno di cinquemila abitanti.

«Da dirigente della Lega in Calabria, già subcommissario regionale del partito e coordinatore provinciale di Crotone, esprimo grande soddisfazione per questo risultato, che conferma ancora una volta l’attenzione concreta del ministro Matteo Salvini verso la Calabria», dichiara l’avvocato Cataldo Calabretta.

«Parliamo di quasi tre milioni di euro che consentiranno ai sindaci di migliorare la sicurezza delle strade e offrire servizi più efficienti ai cittadini. È un intervento che guarda soprattutto ai piccoli Comuni e alle aree interne, troppo spesso penalizzate dalla carenza di risorse».

«Chi amministra un piccolo Comune sa perfettamente quanto sia difficile reperire risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Per questo motivo il Fondo rappresenta uno strumento prezioso che consente agli enti locali di programmare interventi attesi da tempo e di migliorare concretamente la sicurezza della circolazione».

«Questo finanziamento si inserisce in una strategia più ampia con la quale il Ministero guidato da Matteo Salvini ha destinato alla Calabria importanti investimenti sulle infrastrutture, dalla Strada Statale 106 alla viabilità locale. La politica si misura sui risultati e questi sono fatti concreti».

«Non va dimenticato che il consenso costruito da Matteo Salvini e dalla Lega ha consentito anche a numerosi esponenti calabresi di ricoprire importanti incarichi istituzionali. A volte qualcuno sembra dimenticarlo, ma la memoria e la riconoscenza dovrebbero essere valori imprescindibili in politica».

Conclude Calabretta: «Continuerò a sostenere con convinzione un progetto politico che mette al centro infrastrutture, sviluppo e territori. La Calabria ha bisogno di opere e non di promesse, e questo finanziamento rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno concreto di Matteo Salvini nei confronti della nostra regione».