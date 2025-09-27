«Il “reddito di merito” di Occhiuto non è altro che una borsa di studio». Roberto Occhiuto lancia sui social la sua proposta, Pasquale Tridico sui social risponde.

«Peccato – dice in un video – che da quattro anni non riesca nemmeno a pagarle agli studenti idonei della Magna Graecia e della Mediterranea».

«Noi proponiamo il reddito di dignità: un sostegno vero, che riguarda studenti, giovani, lavoratori precari, famiglie in difficoltà, legato a percorsi di inclusione e lavoro. Il 5 e 6 ottobre la scelta è chiara: chi copia male e non mantiene le promesse o chi vuole davvero cambiare la Calabria», aggiungeTridico.