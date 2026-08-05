Il deputato è stato eletto sindaco pochi mesi fa: i reggini sono chiamati ora a decidere chi dovrà occupare il suo scranno a Montecitorio

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica l'adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 05 - Reggio Calabria della XXIII circoscrizione Calabria, per i giorni di domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026. Le elezioni si tengono per sostituire il deputato di Fi, Francesco Cannizzaro, eletto come sindaco della città calabrese.