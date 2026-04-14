Non è più soltanto una campagna elettorale comunale. È qualcosa di diverso, di più profondo. A Reggio Calabria si sta giocando una partita che ha già superato i confini dello Stretto, finendo sotto la lente della politica nazionale. Il dato politico è chiaro, quasi plastico: quattro liste in più a sostegno di Francesco Cannizzaro, 128 candidati aggiuntivi pronti a scendere in campo. Non è solo aritmetica elettorale. È massa critica, è struttura, è capacità di penetrazione territoriale. È, soprattutto, un segnale. Un segnale che a Roma stanno leggendo con attenzione.

L’effetto Cannizzaro

Cannizzaro non sta semplicemente costruendo una coalizione. Sta allargando un perimetro. Sta intercettando mondi, pezzi di città, storie politiche diverse. E lo sta facendo con un obiettivo preciso: trasformare il consenso potenziale in consenso organizzato. Le quattro liste in più raccontano proprio questo: una candidatura che non si limita a rappresentare un partito, ma ambisce a diventare contenitore largo, competitivo, capace di mobilitare. E in una città come Reggio Calabria, dove il voto è relazione, presenza, radicamento, 128 candidati non sono numeri. Sono reti. Sono famiglie. Sono quartieri.

Il ritorno del sogno

Accanto a lui, Giuseppe Scopelliti rilancia una parola che in politica pesa più di mille programmi: sogno. “Ridare un sogno alla città”. Non è retorica. È una linea strategica. Perché Reggio, negli ultimi anni, è stata raccontata più per le sue difficoltà che per le sue potenzialità. E il centrodestra prova a ribaltare la narrazione: da città in gestione a città in visione. Il cosiddetto “mondo scopellitiano” torna così dentro il perimetro politico, non come nostalgia, ma come memoria operativa: risultati, progettualità, identità.

Una sfida che vale doppio

Il vero punto, però, è un altro. Questa elezione non si esaurisce nel confronto con il centrosinistra guidato da Domenico Battaglia. Reggio Calabria è diventata un test politico. Un laboratorio. Una cartina di tornasole per misurare la tenuta del centrodestra, la capacità di mobilitazione di Forza Italia e, più in generale, l’equilibrio interno della coalizione di governo. Perché se Cannizzaro dovesse vincere con una coalizione larga, strutturata e competitiva, il segnale arriverebbe forte e chiaro fino a Palazzo Chigi: il modello funziona. E può essere replicato.

Il peso dei numeri, la forza della narrazione

In politica i numeri contano. Ma non bastano. Servono storie. Servono simboli. Serve una direzione. Cannizzaro oggi prova a tenere insieme tutto questo: l’organizzazione (le liste), la narrazione (il sogno), la strategia (l’allargamento).

E intanto la città osserva. E con essa osserva Roma.

Perché Reggio Calabria, questa volta, non è solo una città che vota. È una città che può indicare una strada.