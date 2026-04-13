Il presidente della Regione e vicesegretario nazionale di Forza Italia smentisce di aver parlato di Calabria o di vicende legate al partito azzurro. Su Tajani dopo l’incontro con i Berlusconi: «Ci siamo visti al Vinitaly»

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, è da poco uscito da Palazzo Chigi, sede del Governo. Insieme a lui, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, indicato dal centrodestra come candidato per le elezioni a sindaco di Reggio Calabria.

«Sono stato da Mantovano, con Cannizzaro, per una questione che riguarda la città di Reggio Calabria. Nulla a che fare con Forza Italia. È solo un caso che ci fosse, come ho letto dalle agenzie, anche Barelli». Così Occhiuto, dopo che le agenzie avevano battuto la notizia di un appuntamento istituzionale legato alla Calabria.

«Non parlo del partito, non ho visto Barelli, non l'ho incrociato, ho parlato solo con Mantovano (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - ndr)», ha ribadito Occhiuto. E a chi gli domandava se avesse sentito il leader Antonio Tajani dopo l'incontro a Cologno Monzese con Marina e Pier Silvio Berlusconi ha risposto: «Ci siamo visti ieri al Vinitaly».