Il ballottaggio a San Giovanni in Fiore si costruisce attorno alla candidatura di Antonio Barile. Dopo il primo turno delle elezioni comunali, chiuso con Marco Ambrogio al 45% dei consensi ma senza il superamento della soglia necessaria per l’elezione diretta, i candidati sconfitti hanno scelto di convergere sull’ex sindaco per tentare di ribaltare l’esito della competizione.

Il 7 e l’8 giugno sarà dunque Barile a contendere la guida del Municipio al candidato del centrodestra, partendo dal 25% ottenuto al primo turno e dal sostegno politico formalizzato nelle ultime ore da Luigi Candalise e Giuseppe Belcastro.

Candalise e Belcastro convergono su Barile

La decisione di sostenere Antonio Barile arriva da due fronti diversi. Luigi Candalise, candidato sostenuto dal Partito Democratico e dal gruppo “Spontaneamente”, e Giuseppe Belcastro, rappresentante del Comitato 18 gennaio, hanno scelto di schierarsi con l’ex sindaco in vista del secondo turno.

Una scelta che era stata ampiamente annunciata durante una campagna elettorale molto dura e che ora viene ufficializzata alla vigilia del ballottaggio.

L’obiettivo politico è evidente: unire le forze alternative a Marco Ambrogio e provare a costruire una maggioranza elettorale capace di fermare il candidato del centrodestra nella sfida decisiva per Palazzo di Città.

Barile torna al centro della scena politica

Per Antonio Barile si tratta di un ritorno politico significativo. L’ex sindaco ha già guidato il Comune di San Giovanni in Fiore nel 2010 e nel 2012. Proprio nel 2010 riuscì a vincere sostenuto da una sola lista civica, una condizione che richiama anche l’attuale tornata elettorale.

La sua candidatura, inizialmente costruita fuori dai grandi schieramenti, diventa ora il punto di raccolta delle forze rimaste fuori dalla sfida finale dopo il primo turno. Il ballottaggio cambia così la natura della competizione: non più soltanto confronto tra due candidati, ma sfida tra il progetto di continuità del centrodestra e un fronte più ampio che punta a rimettere in discussione il risultato del primo voto.

Conferenza stampa in via Roma

L’alleanza che accompagnerà Barile verso il ballottaggio sarà presentata ufficialmente domani, sabato 30 maggio, alle 11, nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede del comitato “Pro Barile Sindaco”, in via Roma 174 a San Giovanni in Fiore.

All’incontro parteciperanno Antonio Barile, Luigi Candalise e Giuseppe Belcastro, che illustreranno le ragioni della scelta di percorrere insieme l’ultimo tratto della campagna elettorale.